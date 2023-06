Luego de que se masificara el caso de Marcelo Corazza, denunciaron a Marley en Misiones por presunto caso de abuso. La que se refirió al tema fue Susana Giménez, íntima amiga del conductor, en la ronda de prensa de la presentación de una marca de tinturas.

“No me preocupa. Es una persona maravillosa. Eso debe haber prescripto hace 35 años, antes no se hablaba de eso. Él tiene un hijo al que adora con toda su alma. Me parece cruel que la gente quiera sacarle plata a quien trabaja”, sostuvo.

El cronista la interpeló al decirle que por más que haya prescripto es grave. “Eso es ahora, pero antes, que se yo, se te despiertan las hormonas con un adolescente…”, agregó.