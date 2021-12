En su nuevo sencillo “Male Fantasy”, Billie canta sobre distraerse con pornografía. Y podría parecer una metafora pero no, en una reciente entrevista en The Howard Stern Show, además de que esas letras se basan en su experiencia personal, señalando que comenzó a ver porno cuando tenía como 11 años: “Destruyó mi cerebro”.

“Como mujer, creo que el porno es una vergüenza”, le dijo a Stern. “Solía ​​ver mucho porno, para ser honesta”. Mencionó que se sintió atraída por el material con clasificación X para sentirse como “uno de los chicos”.

Eilish recordó haber visto muchos videos “abusivos”, que cree que contribuyeron a sus problemas recurrentes con la parálisis del sueño y las pesadillas. "Creo que realmente destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastada de haber estado expuesta a tanta pornografía", dijo.

También habló de sus expectativas, poniéndola en situaciones incómodas cuando más tarde se volvió sexualmente activa. “Las primeras veces que tuve relaciones sexuales, no estaba diciendo no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía ”, recordó. “Estoy tan enojada de que el porno sea tan querido, y estoy tan enojada conmigo mismo por pensar que estaba bien”.

Añadió: “La forma en que se ven las vaginas en el porno es una maldita locura. Ninguna vagina se ve así. Los cuerpos de las mujeres no se ven así. No venimos así ”.

En otra parte de la entrevista, Eilish también habló de lo difícil de poder salir con alguien siendo ella una estrella del pop tan reconocida: “No soy de tener citas en serie… No voy a lugares y coqueteo con la gente”, dijo. “Es muy difícil conocer gente cuando la gente está aterrorizada contigo o piensa que estás fuera de su alcance. El año pasado, pensé que estaría soltera el resto de mi vida. Pero por suerte lo superé bastante rápido ”.