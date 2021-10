L-Gante demuestra una y otra vez su compromiso con la dimensión que su figura ha adquirido y su influencia sobre miles de jóvenes de su generación. Y asume ese lugar con naturalidad y responsabilidad, aunque la prensa intente buscarle el pico y hacerlo derrapar.

El cantante de cumbia 420 dejó un mensaje de responsabilidad cívica este domingo, cuando un móvil del canal Crónica TV lo abordó luego de votar. "Es medio peligroso tomar decisiones al aire... el voto joven. Entonces, quiero transmitirle a los chicos que el voto es muy valioso, y tiene que ser valiosa la decisión a la hora de elegir", dijo siempre con su sonrisa mansa.

El artista le habló directo a sus seguidores: "Para decidir el voto hablalo con tu mamá, con quien quieras, pero es importante. Espero que vayan a votar", dijo.

Desde el estudio le preguntaron si le gustaría postularse a un cargo político, como lo hacen otros extrapartidarios como Brian Lancellota, Cinthia Fernández y tantos más. Y L-Gante esquivó el convite y contestó con humildad:

"Yo vengo haciendo con la cumbia 420 hace dos años y medio bastantes cosas por el barrio, por mi gente. Tal vez algún día tomaría un pibe por cargo, si la gente me lo llega hacer saber. No quiero hacer política, pero sí lo vengo haciendo de callado, el barrio lo sabe, pero no se ve", concluyó.