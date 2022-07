En un sentido posteo en Instagram, Jorge Rial se mostró con Luis Ventura y avizoró una reconciliación. "Imposible dejar atrás todo lo que vivimos juntos. Estamos más viejos y más sabios. Lo quiero al tonto este. Siento menos peso en el cuerpo. Me puso feliz que el destino nos haya jugado esta ficha. La vida sigue rodando", escribió, entre otras cosas, el periodista y conductor.

A principios de esta semana, y en una entrevista que dio a Teleshow, Jorge Rial había asegurado que apostaba a la reconciliación. "Yo lo quiero mucho a Ventura y él a mí también. No sé si hoy necesitamos estar juntos. Es un tipo al que no voy a dejar de querer nunca. Y él puede decir las cosas mías y a mí me divierte porque sé quién es el Gordo. Lo quiero. Y él me quiere a mí. Y sé que lo dice solamente para joderme un rato”, dijo, entre otras cosas, Rial.

Ventura y Rial fueron socios inseparables en el periodismo de espectáculos durante años, hasta que rompieron relación en 2014 luego de que se conociera la noticia del hijo extramatrimonial de Ventura. “Seguramente se va a dar una reconciliación, pero tiene que ser naturalmente. Yo no quiero que me insistan ni que me ofrezcan una nota o una tapa con Ventura. Nos encontramos 500 veces ya, nos abrazamos, charlamos. Después, tenemos diferencias: APTRA, Martín Fierro. Pero es para la gilada eso, no es contra él”, ahondó Rial en su momento.

Este viernes, pasó lo augurado y los exsocios se encontraron y charlaron de los hijos, los nietos y ellos "en general". La foto no paró de cosechar corazones y comentarios que no sólo celebraron el reencuentro y la amistad, sino que no dudaron en pedir por la vuelta de una dupla inolvidable para la televisión argentina.