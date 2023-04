Jey Mammon volvió este lunes a Argentina tras un viaje de unos días a Madrid, España. Al ser abordado por la prensa en el aeropuerto de Ezeiza, el conductor explicó qué hizo en el exterior. “No me escapé del país”, aseguró en referencia a la denuncia por abuso sexual que hizo Lucas Benvenuto.

“Quiero dejar en claro cuál es la verdad. Esta es una acusación falsa, en un hecho que no ocurrió. Me fui de vacaciones, vi a amigos. ¿A dónde más voy a volver que no sea a la Argentina? Ahora me voy a mi casa”, comentó.

Mammon dijo que se fue a “relajar un poco” a España. “No me fui a reflexionar. Ahora estoy ordenándome un poco para hacer lo que tenga que hacer”, definió. Luego, hizo referencia al lugar en el que se quedó en el país europeo. “Si alguien se escapa, no se va a Madrid. A Chueca, al barrio gay, chicos”, remarcó.

El conductor fue el centro de todos los cuestionamientos luego de que Benvenuto expusiera la denuncia que en 2020 había realizado en la Justicia por abuso sexual contra el animador.