La presencia de Jey Mammon en un programa de televisión donde va a ser entrevistado siempre genera expectativa. Porque si bien no fue condenado por la Justicia porque la causa prescribió, no está tan claro que haya sido inocente más allá de las cuestiones legales. Más allá de que el propio conductor considera que en realidad quien fue perjudicado con todas estas acusaciones fue él, por el daño que sufrió su imagen.

Este domingo almorzó en la mesa de Juana Viale por eltrece y tuvo un tenso cruce con la periodista Valeria Sampedro. Jey arrancó diciendo: "Si bien soy víctima, no me hago la víctima. No voy a salir a contar todo porque porque es una historia personal y también porque tengo mucho respeto por el tema. El tema de los abusos es un tema extremadamente serio y sensible y creo que hay que tomarlo desde ese lugar. Vivimos en una sociedad en donde un testimonio es tomado como la verdad y bueno ese testimonio que no venía acompañado de nada más que de un testimonio, que es sumamente válido. Bueno yo presenté y se han escuchado audios en donde él (por Lucas Benvenuto) reconocía toda esa relación y la edad que tenía, hasta 24, 25 años que estaba conmigo. Y yo en un momento sentí como que tenía que soltar, porque la justicia me declaró inocente", afirmó.

En ese momento tomó la palabra Sampedro. "Perdón, necesito intervenir porque no es inocencia, o sea, lo que declara la justicia es que la causa prescribió técnicamente. Para aportar datos, hay una cuestión que excede lo que pueda pensar o entender cada uno. En este caso Lucas denuncia en 2020, no avanza una investigación porque la fiscalía y el juez entienden que pasó mucho tiempo, que el delito es viejo. Ahora, ¿existió el delito?, ¿no existió? Esto que del juicio por la verdad. ¿En algún momento nos vamos a enterar de qué pasó? ¿A mí se me abren un montón de preguntas y lo digo tanto como periodista y como parte del movimiento feminista que habla de la cuestión de la víctima. O cuando se habla de delitos de personas que fueron vulneradas. En una denuncia de abuso sexual en general no se les cree a las víctimas, esto es una cuestión histórica", expresó.

Jey estaba visiblemente incómodo y decidió interrumpir. "Perdón, pero en general se le cree a la víctima", dijo Jey, y a quien se metió fue otro de los comensales, Aníbal Pachano quien dijo de manera contundente, "a este chico le creyó todo el mundo."

Nuevamente Sampedro insistipo con refutar a Mammon. "Cuando vos decís 'me declara la justicia inocente', la justicia no te declara inocente, lo que la justicia dice es ´no voy a investigar porque esta causa prescribió'.

Jey afirmó lo contrario: "Son conceptos erróneos. La justicia me declara inocente, preguntárselo a cualquier abogado, y por prescripción. Sí coincido con vos en que la justicia no Investiga, pero la justicia me declara inocente. ¿Que haya prescripto quiere decir que haya sucedido o que no haya sucedido? No, no quiere decir ni que pasó ni que no pasó, coincido con vos."

Donde si el conductor no estaba tan de acuerdo con la periodista que lo interpeló es con la idea de que no se les cree a las víctimas. "Esta sociedad en la que vivimos le cree al denunciante, afortunadamente se escucha al denunciante y ya se lo llama víctima pero no sé si eso es afortunado", declaró.

Cuando Sampedro le dijo que ella habla en general y que "no quiero meterme en tu caso particular", Jey le respondió "pero yo sí, porque casi me mato", dando a entender el peso que esta acusación tuvo no solo en su carrera sino en su vida.

La tensión volvería a crecer cuando Nacho Otero, otro periodista, le oreguntó cuántos años tenía Licas Benvenuto cuando se conocieron. Jey respondió "lo conocí cuando tenía 16 y empezamos a salir cuando tenía 17". Ahí nuevamente Valeria Sampedro lo interpeló. "Jey, como salís con un chico de 17 teniendo 34?" A eso, Mammón respondió queriendo marcar que no siempre se juzgaba estos hechos con la misma vara. "Hace poco se habló de lo que pasó con Jorge Rojas que salía con una chica de 17 años. Pero no hicieron mella ahí, me llamó mucho la atención".

La mesa estaba en llamas. Miradas fuertes, inquisidoras. Juana Viale ni necesitaba hacer preguntas.Jey arremetió contra la periodista Sampedro: "¿No te parece importante hacer foco en que él denunció que tenía 14 años y que lo violaron y que yo estoy diciendo que no tenía 14 y que no lo violé? Ahí fue cuando Juana Viale metió un punto que invitaba a más debate: "Está mal un vínculo de una persona con 17 años y una persona con 32? ¿Está mal moralmente, éticamente?" Este planteo, le dio pie a Jey a que metiera una segunda pregunta: "Perdón, ¿esto es un debate moral o es un debate legal?".

El debate continuó, no hubo muchos puntos de acuerdo, básicamente porque las dudas sobre la edad real de Lucas y algunas circunstancias que rodearon el vínculo también. Cosas que pasan cuando la justicia no investiga y la verdad se vuelve un tema de opiniones.