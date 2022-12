El rosarino Tomás Holder, exparticipante de Gran Hermano 2022 conocido por su estilo se separó de Paula Balbi, la mujer con la que estaba en pareja desde hacía unos meses y juraba era el amor de su vida. Pero al parecer, el manejo de las redes sociales, que son una fuente de dinero y canjes, pudo más que ese amor y metió púa en un vínculo que venía atravesado.

Luego de varios rumores, el cuasimediático aclaró los motivos de la separación en un live y no negó el tema de las redes: "Mi ex y yo llegamos a un momento de la relación que no daba más, la convivencia se volvió insoportable, difícil convivir con alguien de novio en pocos meses. También tuvimos problemas con el tema de las redes, con la confianza mutua, y decidimos que lo mejor era alejarnos y distanciarnos porque no funcionaba. Nadie se gorreó acá. Ella es una excelente mina y yo un excelente pibe".

"Me están contando que yo arruiné un sueño. Yo no arruiné nada, le di muchas cosas en pocos meses, no sólo lo material sino que le hice pasar una vida hermosa: vida, conciertos, todo lo material y lo emocional también, hasta me hice un tatuaje con su nombre".

Luego en un posteo fue un poco más crudo: "¿Destrozar sueños? Te quedaste con 50 mil seguidores… Te di una vida que nunca pensaste". Y siguió: “Tiene canjes, ahora tiene todo lo que ella quería. Pude ayudarla con eso, estoy súper contento que ahora ella es conocida, que pudo seguir con el tema del modelaje y romperla toda”.