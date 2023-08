Esteban Trebucq y Marcela Feudale protagonizaron un tenso cruce, este miércoles, a la hora de analizar las propuestas de Javier Milei, líder del partido La Libertad Avanza, en el programa de televisión LAM (América).

“Desde hace muchos años Argentina asiste a una narrativa decadente, hemos hecho de la vagancia un culto. Y Milei viene a romper esa narrativa”, opinó el conductor de A24, a la hora de ser consultado sobre los resultados de las PASO.

Tras dicho comentario, Marcela Feudale replicó: “Pero desde la esperanza, no desde las propuestas, porque algunas si vos las analizás, algunas propuestas son fuertes”. “Discutámoslo, ¿qué propuestas?”, le replicó Trebucq y la la histórica locutora de los ciclos conducidos por Marcelo Tinelli contestó: “Lo de la educación pública es heavy”. “Es disruptivo, te lo tomo”, coincidió el periodista político.

“Segundo, si ponemos la venta de órganos”, agregó Feudale. Y en ese punto, el diálogo entre ellos se puso tenso, especialmente después de que Trebucq le preguntara a la panelista si dicha propuesta “estaba en la plataforma electoral de Milei”.

“No, pero el discurso existe”, le respondió la locutora. Y a partir de eso, redobló su apuesta: “¿Dónde está la plataforma de Milei? ¿Por qué no nos dice dónde está la plataforma?”. “Está en todos lados, la tendrías que haber visto”, le contestó Trebucq. “Él la tendría que contar”, insistió Feudale en su punto.

Ese fue el pie para que el periodista invitado partiera las aguas en el diálogo. “Perdoname, no quiero confrontar con vos. Yo recién veía la apertura y no conocía a nadie, porque no estoy informando. Te lo digo con mucho respeto: no estás informada”, le contestó haciendo referencia a un video que se emitió previamente y en el que se vieron algunos de los próximos participantes del Bailando 2023.

“¿No estoy informada de un tipo que dijo que va a autorizar la venta de órganos?”, le respondió Feudale. “No quiero defender eso, pero dijiste que no explicitó la plataforma. Hizo un vivo en Instagram”, dijo Trebucq. “¿No estoy informada de un tipo que dijo que va a dinamitar el ministerio de trabajo?”, volvió a preguntar la locutora. “Pero estás hablando de otra cosa”, le dijo el periodista por su parte.

“Vos me dijiste: ‘¿Por qué Milei no cuenta la plataforma?’ Y la plataforma está en todos lados, la hizo pública él. Habló una hora en un vivo en Instagram que tiene más de un millón de reproducciones. Vos dijiste que no la hizo pública”, agregó Trebucq. “No, yo no sé si está en Internet. Eso lo desconozco”, respondió Marcela. “Bueno, informate”, retrucó él, tajante. “Informame vos. ¿Está en Internet?”, quiso saber ella. “No, pero yo no soy el vocero de Milei”, dijo Trebucq.

“Decime, ¿está colgada en Internet?, ¿la gente puede ir a verla?”, insistió Feudale, firme en su posición. “Pero vos deberías saberlo. Sí, claro, está en todos lados”, contestó el periodista. “No tengo por qué saberlo, no me dedico al periodismo político”, le dijo ella. “Pero entonces no digas que no la explicitó”, respondió el periodista. “No seas maleducado, porque te estoy preguntando a vos que te dedicás al periodismo político si está publicada, nada más”, le dijo ella.