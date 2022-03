Luego de que en las últimas horas advirtiera en diálogo con una radio española que "la derecha" lo acusa de ser "un millonario de izquierda" por su carácter de artista independiente, Carlos "El Indio" Solari apeló a una irónica imagen que involucra al diario Clarín para manifestarse de manera elíptica en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania, y la manera en que los medios de comunicación informan el conflicto.

En sus redes oficiales, el artista subió una foto suya leyendo un diario Clarín con titulares que informan sobre acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, acompañado de una inscripción que reza "noticias de ayer, extra! extra!", en alusión a la canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, incluida en el disco "Un baión para el ojo idiota", de 1988.

Entre los grandes titulares de la publicación pueden leerse las noticias "Inician la ocupación" y "Aclaman en Nueva York a De Gaulle".

Precisamente, la manera de expresarse a través de indicios, sin apelar a lo discursivo, fue uno de los temas que había abordado en la charla telefónica que El Indio había mantenido el lunes en una emisora radial española con el reconocido presentador Vicente Mariskal Romero.

"A veces me jode la gente, que no entiende las letras, y yo les digo que tienen que estar agradecidos si llego a emocionarlos, como dicen que los emociono, sin pasar por la aduana del entendimiento. El entendimiento es una cosa más compleja", había sentenciado.

Y amplió: "Aparte, si vos hacés una canción que es para entender, una vez que la entendió el público, ¿la tiene que volver a entender y volver a entender? No, es mejor tener una lírica ambigua que puede ser interpretada de distinta manera, en distintos momentos de la vida de alguien. Y eso creo que es la llave por la cual ha pasado de padres a hijos, y nietos ya, todo el cancionero mío y de Los Redondos, que es compartido con Skay".

Así como había salido al cruce de quienes cuestionan el carácter críptico de sus letras, este martes pareciera haber redoblado la apuesta al sentar postura sobre un tema candente a partir de una irónica imagen que requiere de una deconstrucción para una lectura inequívoca.

En la charla de ayer El Indio también se había mostrado punzante cuando advirtió que por ser un artista independiente lo atacaban con acusaciones de ser un "millonario de izquierda".

"La derecha me acusa que soy un millonario de izquierda pero, en realidad, cuando uno hace casualmente una producción independiente se tiene que poner a luchar contra el poder también, porque si no te talan y te dejan seco", expresó.

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota conversó con el conductor radial español con motivo de la inminente visita de su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado al país ibérico, en conciertos en donde él mismo se hará presente de manera virtual.

La gira de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado pasará por Barcelona el 31 de marzo, el 2 de abril recalará en Palma, el 7 hará lo propio en Madrid, el 8 será el turno de Valencia y el 9 cerrará en Málaga.

"Van a ver una banda de la reputa madre. Yo, sinceramente, no es porque es la banda que me ha acompañado en estos años, estoy convencido que es la banda que tiene mejor sonido en directo de todas las que vi en mi vida acá en Argentina", anticipó El Indio a los oyentes españoles.

Y acotó: "No recuerdo una banda que suene tan afianzada, tan metida, tan bien. Porque son músicos que ponen la emoción, que es lo que debemos transmitir los artistas".

El artista remarcó que "recomendaría a esta banda por encima del cariño que les tengo", definió a sus músicos como "campeones de su instrumento y de su rol" y celebró que "han encontrado como aglutinante" a su repertorio, "con el cual están muy emotivamente metidos".

También señaló que Los Fundamentalistas interpretan temas de Los Redondos "mejorados porque el sonido ha progresado": "Los primeros álbumes de Los Redondos me entusiasman poco, más allá de que las canciones son frescas y estaban buenas en su momento, porque la calidad que teníamos como banda independiente era muy pobre", reconoció.

En otro pasaje de la charla, El Indio reflexionó en torno a su fama y aceptó desconocer las razones por las que cuenta con el cariño popular.

"Algún escritor famoso dijo que su fama se debía a una serie de malentendidos. Sinceramente, uno no sabe por qué la gente lo quiere de esa manera. Uno es el que más ignora por qué la gente lo quiere", manifestó.

Al referirse a su estado de salud, el músico, quien padece Parkinson, la definió como "una enfermedad muy jodida, invalidante" y aceptó que va "camino a eso".

"Voy camino a eso, a la progresión de éxito que está teniendo el profesor Parkinson con mi vida", ironizó, para luego confesar: "A mí no me da por temblar, pero me dan contracturas y quedo como un enano de yeso".

"Me imagino lo que pasa un tipo que tiene la misma enfermedad que yo y no tiene el kinesiólogo, ni la apomorfina, ni la pileta con agua tibia para hacer sus gimnasias de elongación. Debe ser un padecimiento infinitamente mayor y encima, creo, en un par de años se lo lleva", lamentó.

Al ser consultado cómo repercutía esta enfermedad en su cabeza, el artista respondió entre risas: "Los amigos me dicen que estoy bien". Más serio, reveló: "Yo sinceramente me siento bien, me abstraigo mucho con el trabajo, que es la manera de abstraerme de los dolores del cuerpo, pero cuando dejo de hacerlo se viene el golpe y no es sopita. Es una enfermedad jodida pero, por el momento, no me impide en absoluto hacer lo que me gusta".