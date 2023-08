La ex Gran Hermano, Daniela Celis, reveló con un tierno video de TikTok que está embarazada. “Sí, voy a ser mamá. y Tengo una noticia más linda que esa, chicos: No me encontré con uno, me encontré con dos y no van a ser mellizos, van a ser gemelos”, contó en su programa de stream, Fuera de Joda (Telefe).

La panelista del ciclo admitió que su embarazo fue la razón por la cual se ausentó varias veces del programa. De hecho, contó a sus compañeros que se enteró tarde, porque no experimentó los síntomas habituales.

En cambio, su pareja, el ex Gran Hermano Thiago Medina, optó por llamarse al silencio al menos en las redes.

"Y no me pregunten quién es el padre, porque no lo voy a decir”, dijo en broma la influencer y confirmó que actualmente no convive con él y, en cambio, está fuertemente contenida por su familia, especialmente por su hermana Mara.

“Cuando era chica hablábamos con mis hermanas quién iba a ser la primera que tuviera mellizos o gemelos y moríamos por tener mellizos y gemelos y decíamos ‘qué difícil es’. ¡Y de repente me tocó saber que me tocó a mí tener gemelos, lo que siempre habíamos soñado! Y dije: ‘guau, loco, no puedo creer que todo se me esté cumpliendo’”, relató Celis.

El video: