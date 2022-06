El mediocampista ex Racing, actualmente en el Atlético Madrid, se hizo eje desde el principio, custodió al capitán cuando arreció el juego brusco de la Azzurra y terminó cortando la red de uno de los arcos como souvenir para la posteridad. Tras el desahogo, la celebración en el campo con sus compañeros y el momento cúlmine de la entrega de medallas y del trofeo, el volante de 28 años, accedió a hablar con las cámaras de ESPN.

“Fuimos inteligentes y supimos cuándo acelerar. Para nosotros que la gente nos acompañe es un plus, nos sentimos muy identificados con ellos en el día a día, la energía que hay en las redes, todo”, subrayó. Si hasta reconoció que se fastidió al salir del campo de juego “porque yo he dicho en una nota que me cuesta disfrutar durante los partidos. Sí disfruto de la previa, de los entrenamientos, la convivencia, pero por la responsabilidad me cuesta disfrutar. Y en el segundo tiempo estaba disfrutando”.

Era todo alegría albiceleste en Wembley. Miles de argentinos festejaban en las gradas, y en los vestuarios los jugadores encarnaban una de las victorias más relucientes de la Scaloneta. Así los micrófonos buscaron a cada jugador. Lo encontraron a Rodrigo De Paul, el corazón de esta Selección.

El volante, con toda euforia, cerró la nota de rigor con un pedido que sorprendió al notero: “Dejame mandarle un beso muy grande a mi familia, a mi mamá, a mis hijos, a toda la gente que está del otro lado. A mi abuela a mi novia, a todos. Agradecerles por estar siempre”, dijo, incluyendo en la lista, sin nombrarla a Tini Stoessel, su flamante pareja, en otro gesto de blanqueo de la relación que trascendió con no poco revuelo mediático en los últimos días.

En el estudio de TV en Buenos Aires alguno habrá tragado en seco. Fue Sebastián Vignolo el que salió del paso: “Ahí está el mensaje mandado, te deben de haber mirado, igualmente”.

“Preguntale, preguntale”, dijo alguien por lo bajo pero se escuchó igual al aire. Y ya en clima de diversión, otro panelista concluyó: “Le perdonamos la vida”, y las risas licuaron el asunto.

La relación entre el futbolista y la cantante venía muy hamacada. Desde que el ex Racing llegó a la concentración en Bilbao de la Selección, el tema le dio alimento a la prensa chimentera.

Tini lo saludó el 24 de mayo, cumpleaños de Rodrigo, y él miró por streaming uno de los recitales que la cantante hizo en el Hipódromo de Palermo. “Dale, che, cuánto falta”, escribió en su cuenta de Instagram, con un dejo de impaciencia por ver la perfomance de Tini.

“Mirá lo bueno que estás”, firmó ella como respuesta en una publicación del mediocampista, subiéndole el tono al coqueteo virtual. Y en el medio de los festejos por la segunda conquista de la era Scaloni, De Paul se acordó de su nueva pareja y sorprendió con sumando al mensaje a Tini en vivo y en directo.