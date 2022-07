"Me falta el termo abajo del brazo y el mate nomás", bromeó el actor Ricardo Darín al revelar que sacó ciudadanía uruguaya, pero no sin antes advertir: "Sigo pagando los impuestos en mi país", en un mensaje dedicado a quienes le cuestionaron esa decisión.

El protagonista de El secreto de sus ojos reveló esto en una entrevista al periodista uruguayo Martín Lema, donde contó la novedad de su doble ciudadanía.

La breve charla tuvo lugar antes de que el famoso actor argentino entrara a un local a retirar una pizza. Luego, el audio lo reprodujeron en El Show del Regreso, el programa de Ulises Jaitt que se emite por Radio Ensamble.

De esta manera, el actor mencionó que su viaje al Uruguay fue pura y exclusivamente para hacer el trámite mencionado. Remarcó que su visita no era para filmar una película, como habían especulado algunas versiones periodísticas. “Fui a hacer los documentos. Ya está. Ya tengo los definitivos. Ahora los tengo que renovar cada tres años”, puntualizó el actor antes de bromear con las costumbres uruguayas.

“¿Cómo viste a Uruguay?”, le consultó saber el periodista. “Muy bien. Lo único que me faltaba era tener el termo abajo del brazo y el mate”, apuntó Darín. Un dato no menor es que el padre del “Chino” y el resto de su familia suelen elegir las playas de Punta del Este para disfrutar de los días fuera del set de filmación. Incluso pasan las fiestas de fin de año.

Para sorpresa de muchos, el célebre actor publicó un mensaje contundente sobre la obtención de la ciudadanía uruguaya. Al parecer, había recibido críticas y cuestionamientos

por la posibilidad de mudarse al país oriental y no se quedó con las ganas de callarlas.

“Perdón por la molestia, solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado, que no sea mi casa”, comenzó el tuit que compartió este lunes por la noche Ricardo Darín. Luego remarcó para quiénes es el mensaje: “Sigo pagando impuestos en Mi País, como lo hago desde hace 50 AÑOS. Odiadores a dormir, es tarde”.

Entre las numerosas respuestas al posteo, se destacó una persona que le escribió: “Usted es dueño de vivir donde quiera, ojalá los que dicen representarnos hicieran tanto por Argentina como lo ha hecho usted y trabajando”. “Me emocionan sus palabras, gracias”, agradeció el actor desde su cuenta denominada @BombitaDarin.

Finalmente, mientras disfruta de su nueva nacionalidad, Ricardo Darín está próximo a estrenar la película "Argentina, 1985", la cual protagoniza junto a Peter Lanzani, bajo la dirección de Santiago Mitre.

Es una producción que se basa en la historia del equipo de fiscales liderado por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo. Ambos funcionarios siguieron, a pesar de las amenazas de la época, con el juicio a los jefes de la última dictadura cívico militar de nuestro país. Estará disponible en todas las salas de cine desde el 29 de septiembre.