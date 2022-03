Dady Brieva, uno de los actores que se manifiesta explícitamente peronista y kirchnerista, criticó este jueves la gestión de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “Nadie quiere mover nada para que no se caiga la jenga”, apuntó en momentos de fuego cruzado entre el mandatario y su vicepresidenta.

“Estoy tratando de entender la jugada y no se cómo es. Soy un tipo que alienta y que tiene banderas, mi función es arengar, y no tengo que entender la cosa. Pero en política y en mi partido, en mi peronismo, me hace acordar a esos directores técnicos que dirigen con miedo, que van al resultado, que en definitiva no juegan, te queda muy poco para conducir”, apuntó primero Brieva contra el presidente.

Pero también tuvo una mirada crítica para con la vicepresidenta, invitado en el pase de programación entre Roberto Navarro y Roberto Caballero en El Destape: “¿Podemos decir a esta altura del partido que mamá [por Cristina] tiene un gran ejercicio de equivocarse cuando elige?”.

Por otra parte, analizó la postura del Frente del Todos: “Prometimos que íbamos a volver mejor y volvimos al pedo. No cumplimos. Siempre fuimos los bomberos de la historia, sabíamos apagar el fuego, y le dábamos de comer a las personas y eso no está ocurriendo”.

Sobre el anuncio del presidente sobre el comienzo este viernes de una “guerra contra la inflación”, Brieva señaló: “Quiero que me explique qué va a pasar mañana , cómo están las cosas. Pongamos el ejemplo, hace de cuenta: podemos decir que papá [en alusión a Alberto] murió y mamá [por Cristina] se puso de novia. Las causas judiciales que tenía mamá eran una causa para que esa sociedad [el matrimonio con Alberto] la salve ¿por qué pensás que fue él? No había otro. Hay como una característica... ¿podemos decir a esta altura del partido de que tiene un gran ejercicio de equivocarse mamá cuando elige?”, apuntó irónico.

Por otra parte, preguntó a sus interlocutores: “¿Ustedes no notan una militancia que lo que más tenía era épica y que se está sintiendo como que se están tratando de entender? Estoy tratando de entender la jugada y no se cómo es. Soy un tipo que alienta y que tiene banderas, mi función es arengar, y no tengo que entender la cosa. Pero en política y en mi partido, en mi peronismo, me hace acordar a esos directores técnicos que dirigen con miedo, que van al resultado, que en definitiva no juegan cuando te queda muy poco para conducir”.

“Todos llegan a la misma conclusión cuando todo está mal en tu familia, engañás a tu mujer, tu mujer sale con el profesor de tenis, tu hijo tiene un almácigo de marihuana, el otro hijo se lleva materias, y la señora que trabaja en tu casa se da cuenta que no hay conducción y te roba plata”, argumentó.

“Y nadie quiere mover nada para que no se caiga el jenga y todos se convierten en parte de una asociación ilícita”, opinó Brieva. “Yo jugué un día con Gerado Sofovich al jenga y me hinché tanto las pelotas que tiré todo a la mierda. Habría que ver que alguien tire todo a la mierda a ver qué pasa”, sentenció.

Uno de los conductores le dijo que lo malo es que las maderitas del jenga caerían sobre las personas que la están pasando muy mal, a lo que Brieva contestó: “Bueno, ¿y la otra opción cuál es? Es un terrorismo que te dilata, que el enemigo sigue trabajando, el alcanza pelotas retrasa el juego. Para vivir como vivo, mejor no vivir de viejo, si gobernar es ejercer el poder o morir en el intento, no estamos haciendo ninguna de las dos cosas”.