Sabrina Rojas sorprendió con una foto junto a Luciano Castro y el Tucu López: “Esta familia ensamblada”. Fue la respusta a los rumores que aseguran que Castro se bajó de la obra para no compartir más escenario con su ex, ya que hay varias escenas subidas de ambos desnudos y subidas de tono. Además, aseguran que Sabrina Rojas no estaría nada a gusto con la nueva pareja de Castro, Flor Vigna.

Pero la actriz fue contundente a la hora de acallar los rumores sobre su malestar y publicó una foto donde se la puede ver muy contenta junto a su ex y su actual pareja, el Tucu López. “Cuando todo fluye y en vez de pensar en dividir podés sumar. De a poco, en esta familia ensamblada somos más. Y amo que así sea”, escribió Sabrina para demostrar que su relación con Luciano Castro sigue siendo excelente.

Sabrina Rojas y Luciano Castro son dos de los protagonistas de la obra teatral “Desnudos”, junto a Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Cáceres y Mey Scápola. Pese a que se separaron hace tiempo y en buenos términos, ahora el actor decidió bajarse del escenario para la temporada de verano, aunque seguirá en su rol de productor. El reemplazo, según trasendidos periodísticos, será Esteban Lamothe.

La ex pareja la semana pasada también estuvo en boca de todos cuando fue involucrada en el Wandagate. Es que al estallar el conflicto, se aseguró que la China Suarez habría estado con Castro cuando él aún estaba en pareja con Rojas, algo que luego fue desmentido.