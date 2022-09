Tras los rumores, Cande Tinelli confirmó, este martes, su separación del músico Coti Sorokin. “Sí, hay un impasse, pero prefiero no hablar. Está todo bien igual, lo adoro”, señaló la hija de Marcelo Tinelli.

“Yo estoy muy bien, me siento muy bien. En un buen momento de mi vida, me siento bien conmigo misma, que es lo más importante y me agarra bien parada”, señaló la cantante conocida como Lele, en diálogo con el movilero de LAM, quien también se refirió al apoyo de su entorno: “Estar laburando en familia súper contenida ayuda un montón".

Respecto al contrato firmado por la pareja para participar del jurado en "Canta Conmigo Ahora", Cande aclaró: "Él estuvo con la gira y se tuvo que ir por esos compromisos, pero yo me quise quedar porque me quería comprometer con mi viejo y estar hasta el final si es que se puede”.

“Lo quiero, está bien, yo también hago esas cosas de poner frases. Lo hacemos todos. Somos re sensibles los dos, siempre tenemos que tener frases guardadas los dos”, concluyó la hija de Marcelo Tinelli, en referencia a los posteos en redes sociales del cantante.