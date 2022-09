Brad Pitt dio un salto en su carrera artística y presentó su primera colección de esculturas en el Museo de Arte Sara Hildén de Tampere, en Finlandia, una faceta poco conocida por sus fans.

La estrella de Hollywood comenzó a hacer escultura como parte de la terapia ocupacional que emprendió tras su divorcio con Angelina Jolie. Pero esta es la primera vez que el actor estadounidense llega a un circuito profesional para mostrar sus creaciones teniendo a la escultura como protagonista.

Si bien la exhibición del actor no es la protagonista total de la actual muestra en el Museo de Arte Sara Hildén, el actor se ha sumado a un importante montaje en el que comparte piso con el músico australiano Nick Cave y el artista británico Thomas Houseago.

Entre las esculturas que Brad Pitt seleccionó para su primera exposición profesional destacan piezas como “House A Go Go”, una casa a escala miniatura integrada por desechos de madera que recuperó en Los Ángeles, en la residencia creativa de su amigo y compañero de exposición Houseago.

“He hecho un inventario radical de mí mismo y he pensado en el daño que he hecho a los demás y en los momentos en los que me he equivocado”, indicó Brad Pitt sobre su trabajo escultórico e interés por reflejar parte de su vida a través del arte.