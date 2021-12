La aparente eternamente joven Avril Lavigne ha revelado que tiene planes de convertir uno de sus grandes éxitos en una película, y no se refiere a "Complicated", tal vez su tema más famoso, sino a "Sk8r Boy". Antes del 20 aniversario de esta canción en 2022 (¿ya te sentiste un poquito viejo?), Avril Lavigne ha discutido sus planes de llevar la canción al “siguiente nivel” convirtiéndola en una película.

Mientras aparecía en el podcast de iHeartRadio She Is The Voice, Lavigne dijo, “Recientemente, ya que es casi el 20 aniversario, mucha gente me ha estado pidiendo que toque (“ Sk8er Boi ”) en algunos programas de televisión, por lo que sigue siendo recordada y la gente siempre me la pedirá. Y así, en realidad voy a convertir esta canción en una película… y llevarla al siguiente nivel ”.

Lavigne aún no ha compartido más detalles sobre la producción de la película, pero recordó a los oyentes el contexto de la canción: “El chico patinador está enamorado de la chica cool del colegio, pero ella cree que es demasiado genial para él, y dentro de cinco años está alimentando al bebé y está sola y desearía haber seguido su corazón y no haber tratado de estar a la altura de las expectativas de la sociedad ”. Parecía que se venía una historia divertida, pero Avril tiene en mente un dramón.