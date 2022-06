Alex Caniggia se cansó de Martín Salwe en El Hotel de los Famosos. El Emperador perdió los estribos y desafió a pelear al locutor. En la emisión de este martes, en el “Todos contra todos” se terminó de romper “La Familia”. Después de la catarata de bullying, Alex Caniggia finalmente se terminó aliando con Locho Loccisano y junto a Lissa Vera construyeron una nueva estrategia que terminó mandando a Sabrina Carballo al laberinto, algo que al parecer enojó mucho a Martín Salwe.

Después del voto de Lissa Vera a Sabrina Carballo, lo que rompió los pocos códigos que quedaban adentro de “La Familia”, Martín Salwe se despachó con una polémica afirmación.

“Te sumaste a una estrategia mala del Turco García, pésima, con tu amigo Locho que siempre lo bardeaste, con Alex que te mandó a la H y es el pibe que menos merece un premio de 10 millones de pesos”, le dijo a la Bandana.

Una vez finalizado el “Todos contra todos” Alex Caniggia lo fue a buscar con ánimos de pelear con Martín. “Vení, vamos a hablar por allá”, le insistió el hijo del exfutbolista.

El locutor se quedó quieto en el lugar, entre sus compañeros, y le dijo: “Yo no hablo. No te pongas…”. Mientras tanto, Chanchi Estévez y Lissa pusieron el cuerpo para intentar frenar al Emperador.

Mientras se sacaba la campera listo para pelear, se sumaron Locho y Melody para calmarlo a Alex. Sin embargo, él estaba sacado: “Cerrá el orto ¿Qué hablás bolude…? Que el que gane el premio tiene que tener menos guita o más guita. Te voy a romper la cabeza. La concha de tu madre. Vení acá, dale”, lo increpó Caniggia.

Martín se siguió mostrando muy tranquilo y le contestó: “Yo estoy acá”, como invitándolo al encuentro y con la seguridad de que las piñas no vendrían porque eso significaría quedar afuera del Hotel.

“No está bien la violencia, no la avalo, está pésimo, pero después de dos meses y medio de estar encerrado, de pelearla, de desgarrarte, que te digan que no sos merecedor del premio… y claro hermano, ¿cómo no te vas a volver loco?”, dijo Locho en las grabaciones del back, siendo muy empático con quien no lo fue con él.

