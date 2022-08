La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció ante la Justicia penal a Susana Giménez, luego de que esta se negara a presentar la Declaración Jurada de Bienes Personales del 2019, un paso previo indispensable para pagar ese impuesto. Fue acusada de haber "ocultado su realidad fiscal".

El organismo encazado por Carlos Castagneto determinó que la diva adeuda $50.000.000. No obstante, debido a las multas e intereses, la conductora podría llegar a pagar hasta $300.000.000.

La denuncia, que se conoció este martes, fue radicada el jueves último en los tribunales del fuero en lo Penal Económico.

La AFIP hizo la presentación contra María Susana Giménez Aubert y quienes puedan haber sido “coautores, cómplices, encubridores o instigadores” de los hechos presuntamente cometidos en beneficio de la contribuyente y en perjuicio de Dirección General Impositiva (DGI), órgano que integra el organismo encabezado por Castagneto .

La conductora televisiva, según fuentes citadas por Infobae.com, fue acusada de haber “ocultado su realidad fiscal a través de la omisión de presentar la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales por el período fiscal 2019″.

En abril último, Giménez había rechazado el planteo de la AFIP y ofrecido una pericia contable. También había cuestionado las modificaciones introducidas por la Ley Nº 27.541, reglamentada por el decreto 99/2019, que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Además, solicitó una cautelar en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad por el incremento de la alícuota de Bienes Personales de 2019. La medida fue rechazada por la Justicia, fue apelada y luego solicitó el desistimiento del recurso de apelación.

En el mismo expediente, la conductora presentó otra cautelar para no ser denunciada penalmente, que fue rechazada en julio 2022. La decisión fue apelada y a la fecha no tiene resolución.

La AFIP entendió que, a la fecha, no existe notificación judicial que impida continuar el procedimiento, por lo cual avanzó y efectuó la denuncia penal, que recayó en Juzgado Nacional en lo Penal Económico 5, a cargo de Diego Amarante.

¿Qué dijo la representación contable y legal de la celebridad?

“Acá no hubo ningún engaño. Se trata de la judicialización de un impuesto que es confiscatorio y que afecta el derecho de propiedad protegido por la Constitución Nacional. Desde nuestro punto de vista no existe delito, no existe dolo. Pero además la Corte Suprema ya tiene dicho que, cuando un impuesto es confiscatorio, afecta el derecho de propiedad. Y eso es lo que ocurrió en este caso”, dijo a Infobae.com César Litvin, contador y abogado de Susana Giménez.