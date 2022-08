Adriana Aguirre comenzó un inesperado romance con un joven trapero de la escena nacional. Así lo confirmó la propia mediática en un programa televisivo. Todo indicaría que se trata de Paco Amoroso, quien junto a Ca7riel la contrataron como actriz para el videoclip de “Paga Dios”.

En su paso por La tarde del Nueve y ante los reiterados llamados que recibió durante el programa, Aguirre fue consultada por la conductora Pía Slapka: “Estuve escuchando durante todo el concurso un teléfono que suena, ¿Quién te está llamando?”.

“Me está llamando la persona que vos te estás imaginando. Él insiste y este teléfono se destraba solo aunque le saque el sonido”, respondió la mediática. La conductora le pidió el celular pero la invitada se negó y reveló: “Se llama Francisco, le dicen Paco. Yo le digo Paquito o Paquirri. Él a mí me dice Adri o Adru”.

“Jovencito, eh. Veinticinco años. Está fantástico, te digo. Yo estoy muy bien también. No se me mueve la piel, no se me mueve un músculo”, detalló Aguirre y agregó: “Es una experiencia nueva, es una experiencia distinta. Jamás salí con un chico tan joven”.

La conductora le preguntó cuál era la diferencia entre un hombre más joven y otro más cercano a su edad, y la exvedette sostuvo: “Enorme, es una cuestión de elevación. Tenés más elevación en una determinada edad y menos en otra”.

Tras la confesión, todas las miradas fueron dirigidas al trapero Paco Amoroso, a quien había conocido meses atrás. Asimismo, ante la viralización de la noticia, Ca7riel subió una historia a Instagram en el que se ve a su compañero sonriente frente al celular y etiquetó a la actriz.

Este año estrenaron “Paga Dios” e invitaron a Adriana Aguirre a actuar como pareja de Paco Amoroso. En la producción audiovisual se los ve divirtiendose en una pileta donde tiene lugar un romántico beso a la luz del sol.

El videoclip: