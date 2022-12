El apasionado reencuentro de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel tras el regreso de la selección argentina al país generaron polémica en redes y críticas hacia el futbolista fue a ver a su novia antes que a sus dos hijos. El drama creció cuando Camila Homs, su expareja, le dedicó una picante historia de Instagram. Sin embargo, el conflicto continuó con agresiones vía Whatsapp y terminó en una denuncia penal.

“Camila ve ese beso de De Paul con Tini en el recital es lo que dispara una serie de mensajes a los dos amenazantes y extorsivos. Los mensajes son a Rodrigo de Paul y a Tini Stoessel”, aseguró Ángel de Brito en LAM. Y agregó: “A Tini le mandó mensajes a través de Instagram porque no tiene el teléfono. Fue un mensaje extenso. Más allá de lo extenso, fuerte. Insultos, amenazas”.

A continuación, leyó un fragmento en voz alta: “Mereces lo peor vos y la **** de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos más que por ser campeón del mundo”.

Acto seguido, leyó: “Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente a la que me rodea”. La respuesta de De Paul en ese mismo chat, compartido luego por la cuenta de Twitter del programa fue: “Sos la peor basura que conocí en mi vida. Cómo no me di cuenta”.

Finalmente, el conductor reveló que Homs y el futbolista hablaron por teléfono y acordaron una tregua y por el momento él decidió ponerle un freno a la causa penal para que no continúe su curso.