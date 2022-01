Aunque durante el próximo mes de noviembre Ben Affleck volverá a pantalla grande como Batman en el contexto de la película de Flash, el actor ya confirmó que esa será su última incursión como el Hombre Murciélago y todo apunta a que durante los próximos años se seguirá enfocando en el tipo de proyectos más centrados en personajes que ha tomado durante el último tiempo.

En ese sentido, en una entrevista con Los Angeles Times, el actor reflexionó sobre cómo pasó de interpretar a uno de los superhéroes más famosos del mundo a dedicarse simplemente a perseguir papeles que lo hagan feliz.

“Dirigir Batman es un buen ejemplo. Lo miré y pensé: 'No voy a ser feliz haciendo esto'. Fue el punto en el que comencé a darme cuenta de que no valía la pena. Es un beneficio maravilloso de reorientar y recalibrar tus prioridades y una vez que comenzó a tratar más sobre la experiencia, me sentí más a gusto ”.

Affleck indicó que un punto de quiebre fue la producción de Justice League: “Realmente Justice League fue el punto más bajo para mí. Esa fue una mala experiencia debido a una confluencia de cosas: mi vida propia, mi divorcio, estar demasiado lejos, las agendas en competencia y luego la tragedia personal de Zack (Snyder) y las refilmaciones”.

“Fue horrible. Era todo lo que no me gustaba de esto. Ese se convirtió en el momento en el que dije: 'Ya no haré esto'. Ni siquiera se trata de que Justice League fue muy mala, porque podría haber sido cualquier cosa ”, concluyó.

Affleck alcanzó a interpretar a Batman en dos películas, pero recientemente el actor contó que sus escenas favoritas no estarían en ninguna de esas producciones, sino que serán parte de su próxima (y última) incursión como el personaje que se dará en la cinta de The Flash que llegará a los cines en noviembre.