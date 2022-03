El año televisivo de la ficción nacional arrancó este lunes en prime time con El primero de nosotros, en la pantalla de Telefé, como para hacer capote y mantener el liderazgo a continuación con MasterChef Celebrity.

La nueva tira de media hora por capítulo tuvo este lunes su primer capítulo. Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes son los protagonistas de esta historia que logró conmover y emocionar desde el inicio.

Comenzó con la presentación de estos seis amigos que deberán enfrentar una dura realidad juntos. “La vida es una carrera llena de obstáculos, haya salido el sol o esté lloviendo, cada vez que salgo a correr me enfrento a mis pensamientos, el aire me pega en la cara y sin que pueda evitarlo corro agitado por ellos. Pienso en el destino, pienso en la gente que quiero, porque en este camino de la vida nunca estamos solos”, anuncia la voz en off de Santiago Luna (Vicuña), un psicólogo de 41 años, separado y padre de una adolescente de 16 cuya vida cambiará en un segundo.

“Somos fuertes y somos frágiles, tengo en claro que cada uno de nosotros corre su propia carrera tratando de llegar a su meta ideal. A veces no sabemos quienes somos ni todo lo que podríamos llegar a ser, pero la carrera de la vida tiene eso, no se detiene. El tiempo es como un tren del que no podemos ni queremos bajar”, continúa reflexionando el hombre, que más adelante será diagnosticado con un tumor cerebral terminal.

El grupo se completa con Jimena Rauch (Krum), una mujer muy desenvuelta que está a punto de casarse, Nicolás Torres (Castro), un hombre libre al que se lo ve disfrutar de relaciones pasajeras y un buen estilo de vida, Valeria Perell (Aruzzi), quien está determinada a ser madre soltera y se frustra al enterarse de otro intento fallido de inseminación, Ignacio “Nacho” Reinoso (De Santo), esposo y padre de dos hijos atormentado por una verdad que ni él termina de asumir, y Soledad González (Funes), casada con un hombre que no se hace cargo del hogar y madre de un niño pequeño.