Ocurrió la semana pasada pero trascendió este lunes: en el desfile que organizó el diseñador Claudio Cosano se encontraron involuntariamente Amalia “Yuyito” González y Karina Milei. La ex vedette y la hermana del presidente se vieron cara a cara por primera vez desde la ruptura entre aquella y el presidente Javier Milei, en abril.

La mediática interrumpió su silencio sobre aquella relación efímera en su programa que va por la señal de cable Ciudad Magazine. “Entré, vi que estaba Karina y me generó cierta incomodidad, porque desde que corté mi relación no hablé más con nadie”, reveló. También señaló que su malestar tiene raíces más profundas: “Desde el día que anuncié la separación, durante más de un mes, hubo un desfile de personajes hablando mal de mí y contando intimidades. Nunca supe quién los mandó ni quién los frenó”.

La conductora apuntó directamente contra el entorno del presidente: “Fui víctima de una falta de respeto absoluta. Nunca recibí un llamado ni una disculpa”.

Respecto del cruce con Karina Milei, quien además es secretaria general de la Presidencia, González fue tajante: “No soy falsa. Me invadió la incomodidad, me pasó la película de todos los agravios, humillaciones y decepciones que viví”.

Sobre la supuesta indiferencia con la hermana del mandatario, aclaró: “Tal vez retrasé el saludo, pero nos saludamos cordialmente. Hay fotos que lo prueban”.

Por último, Yuyito explicó su decisión de no hablar públicamente antes: “Cuando estaba enamorada, todo era genuino. Pero ahora no quiero exponer más mi vida. El que se quema con leche, ve una vaca y llora”. Y concluyó con una frase que marcó el cierre definitivo del capítulo con el Presidente: “En ese momento hablaba, pero ahora ya no tengo nada de qué hablar”.