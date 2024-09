El presidente Javier Milei y Yuyito González estarían planeando dar su siguiente gran paso en la relación, mudarse juntos. Así lo aseguró el conductor de El run run del espectáculo, Lio Pecoraro, colega de Yuyito en Magazine.

Como ya lo había adelantado en su programa, la conductora asistió ayer a la presentación del Presupuesto Nacional 2025 en el Congreso y conoció oficialmente a sus suegros. Yuyito se sentó junto a los padres de su pareja.

“Esta historia la blanqueamos nosotros. Este programa adelantó que Amalia González y Javier Milei se iban a casar. Ella dio crédito a eso. Lo acaban de escuchar en el primer tape también. Dijo 'los planes de casamiento están'. Todo lo que contamos es cierto, no es potencial, por eso no voy a usar el 'podría', 'tal vez', va a pasar...", sostuvo Lio Pecoraro.

"Con la llegada de la primavera y antes del casamiento... Amalia Yuyito González se traslada a vivir a la Quinta de Olivos”, reveló el periodista.

“Se traslada a convivir con el presidente Javier Gerardo Milei a la Quinta de Olivos. Ese es el gran paso. Se muda a la Quinta de Olivos con Javier Milei, no a la casa de huéspedes”, agregó.

Ella lo confirmó

“¡Qué hermoso lunes! Hoy me costó reaccionar, vengo de una intensidad… Tengo de todo para contarles”, dijo la ex vedette al iniciar su ciclo y revelar que no descarta mudarse a la Quinta de Olivos: “Qué buenas ideas, paso a paso va a ir llegando todo”, dijo González este lunes al abrir el programa que conduce por Ciudad Magazine.

Luego elogió a su pareja por el discurso y destacó las reacciones en las redes sociales: “Ya escucharon en cadena nacional el discurso de Javier. Espectacular, le explotan las redes. Fue buenísima la repercusión”.

Yuyito mostró su look en su programa, un traje negro y camisa blanca con transparencias. “Dormí poco, ¿se nota? Se puede estar espléndida como yo sin dormir. Lo de ayer fue hermoso, muy cálido, muy ameno”.

Sobre sus suegros opinó que fue muy grato el encuentro: “Muy cariñosa la mamá, muy amable el papá. Hicimos fotos, conversamos y después pusimos toda la atención en Javier. Estaban muy emocionados por su hijo. No hubo charla profunda, no daba la situación. Estábamos como viendo todo. Fue una experiencia muy linda, muy buena. Todo lo que se presentó fue muy interesante. La mamá me contó que vive a cinco cuadras de Olivos”.