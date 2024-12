Wanda Nara continúa bajo el ojo público luego de su polémica entrevista en el living de Susana Giménez, en la cual reveló y aclaró todos los rumores en torno a su vida privada; su separación de Mauro Icardi, el WandaGate, el acoso mediático y su encontronazo con Eugenia la China Suárez.

Mientras la rubia se confesaba con la diva de los teléfonos, Yanina Latorre reaccionaba en vivo a la entrevista y daba otra versión de los hechos que sus fuentes le hicieron llegar. La panelista dio a entender que Wanda contaba una información orquestada y que la favorecía, para que los seguidores la apoyaran a ella y no a las otras partes.

En una serie de posteos, la angelita dijo haber visto videos privados y audios que “no la dejan bien parada” y comprometerían la versión que Wanda quiere instalar en los medios. “Están circulando 2 videos terribles de Wanda”, contó.

Este jueves en LAM, la panelista reveló que le llegó un mensaje de Wanda pidiéndole que no se meta en el conflicto con Mauro Icardi y que, de hacerlo, podría meterse en un problema judicial.

“Yo puse hoy que hay dos videos, o hay videos circulando de Wanda que son tremendos. Pero no dije ni que los tengo ni que los voy a filtrar”, aclaró.

Y agregó: “Entonces me amenazó a mí. Wanda no entiende nada. Lo que no sabe es que uno protege a la fuente, no tiene que decir quién le dice las cosas, por qué. Y de la misma manera que filtran chats, uno puede filtrar videos. Se ve que se puede filtrar todo en contra de la China, de Pampita, pero no se puede filtrar nada en contra de ella”.

Luego, procedió a leer textualmente el mensaje que le envió la conductora: “‘Si entras en esto, estás siendo cómplice de un tipo que me amenaza con publicar videos íntimos’”, leyó Yanina.

“Me dice ‘yo todavía confío en la justicia. Podés estar complicada. Mauro está denunciado por este tipo de amenazas. Si te usa vos, vas a terminar adentro de un problema que no tenés idea’”, concluyó Yanina.

