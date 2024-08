Willy Quiroga, el histórico cantante y bajista de Vox Dei, anució que no podrá seguir brindando shows ni haciendo música por problemas de salud.

“Hola, amigos. Desgraciadamente, tengo que darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad que no me permite cantar, ni tocar y continuar con la banda”, comenzó expresando el músico, a través de un video que subió a las redes sociales.

Tras aclarar que cumplirá con los compromisos ya pautados, anunció que se retirara el 24 de agosto con un evento en San Miguel. “Realmente se los agradezco de todo corazón, pero ya no puedo continuar”, lamentó.

“Estas son noticias que uno no quiere dar nunca, pero suceden y quiero agradecerles por tanto amor, cariño y reconocimiento a todos los que me han apoyado. Amigos y fans de las redes, un abrazo muy grande para ustedes, un saludo”, concluyó.