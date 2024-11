Luego de las desmentidas y acusaciones cruzadas, Wanda Nara y L-Gante confirmaron su roamnce. El anuncio lo hicieron a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales y le pusieron fin a los rumores.

El cantante de RKT y la conductora de televisión salieron a cenar con amigos y decidieron hacer un vivo de Instagram, donde confirmaron que están juntos y terminaron a los besos.

Mientras charlaban con los usuarios que participaban de la transmisión, Elian hizo una picante apuesta. “Si llegamos a los 50 mil en el vivo, le como la boca acá no más”, dijo.

Pocos minutos llegaron a los 40 mil usuarios en una transmisión. Pese a no haber llegado a la meta, el músico no lo dudó y la besó. “Si no llegaste a 50″, le dijo Wanda entre risas. Y él retrucó: “Bueno, es que no aguanté más”.

Después de esta situación, la conductora de Bake Off Famosos sorprendió al preguntarle directamente: “¿Me amás?”, y el cantante respondió con la misma pregunta, argumentando que siempre le tocaba contestar primero a él. “Te amo”, terminó soltando ella, momento en el que él le dio otro beso.