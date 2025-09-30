Luego de una semana de misterio, este lunes por la tarde se confirmó que Charly Alberti y Zeta Bosio volverán a subir a un escenario junto a Gustavo Cerati. Será un retorno más de Soda Stereo, pero sin voces invitadas, como sucedió en la gira Gracias Totales de 2020.

El trío se presentará el próximo 21 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires en un emotivo show "gracias a la tecnología". A través de un posteo en las redes sociales, la popular banda afirmó que el espectáculo será "una experiencia única donde lo imposible se hace real".

Según trascendió, el cantante y líder de la banda, Gustavo Cerati, quien falleció en 2014, se hará presente en el espectáculo mediante un holograma.

Por el momento, no se anunció si habrá más de una fecha, pero los fanáticos del icónico trío esperan que sí, dada la alta demanda que habrá.