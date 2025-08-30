El trío de Rebelde Way, conformado por Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo, volvió a los escenarios este viernes por la noche con varias sorpresas, entre ellas el anuncio de que la banda tocará en Rosario.

En el primero de los nueve shows en el Movistar Arena, en el marco de la gira “Juntos otra vez Tour 2025”, los actores de la popular serie de Cris Morena confirmaron que se presentarán en Córdoba, Rosario, Santa Fe y Tucumán.

A más de dos décadas del estreno de la serie juvenil, el reencuentro con el público superó todas las expectativas: más de 15.000 fanáticos cantaron, lloraron y celebraron clásicos como “Rebelde Way”, “Tiempo”, “Será de Dios” y “Sweet Baby”. El público, con boinas rojas y uniformes del ficticio Elite Way School, revivió la mística de la ficción que trascendió la pantalla para convertirse en fenómeno musical.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con la participación a la distancia de Luisana Lopilato, la cuarta integrante del grupo. La actriz explicó en un mensaje grabado que no pudo sumarse a la gira por compromisos laborales internacionales que la tendrán ocupada durante todo 2025.

En tanto, otra sorpresa del show la dio Lali Espósito, quien irrumpió en escena y se unió a la banda para interpretar “Cosas buenas”.

Respecto a la gira por el interior del país, Erreway se presentará en Rosario el domingo 9 de noviembre en Metropolitano.