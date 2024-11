La ex la mediática Victoria Vannucci volvió a la Argentina, antes de viajar a Israel para hacer el servicio militar, y confirmó su noviazgo con un rapero británico de 32 años, llamado Shéyaa Bin Abraham-Joseph, más conocido por su nombre artístico 21 Savage.

Después de un enigmático posteo, Diego Esteves reveló al aire de A la tarde (América) con quién está saliendo la ex de Matías Garfunkel. “Vos Victoria mantuviste oculto un romance de todos nosotros durante un año con este hombre, uno de los raperos más grosos de los Estados Unidos, vive ahí. Decidieron apostar al amor nuevamente”, afirmó el periodista.

Entre risas, la ahora empresaria de la gastronomía en los Estados Unidos le contestó al panelista: “La verdad Diego tengo que ir a buscarte a la salida del canal para cag... a palos”.

Posteriormente, Vannucci se incomodó porque le hizo una promesa a su único hijo varón, Jorge Napoleón, quien tiene nueve años. Ella le dijo que no iba a mostrarse en pareja con nadie, sobre todo después del final de su matrimonio con Garfunkel, papá del nene.

“Aprendí que una sonrisa es mejor que dar cualquier sí o no. Estoy muy feliz”, aseguró Victoria, y a modo de cierre contó que rechazó una invitación a los Premios Grammy junto a su pareja para no mostrarse con él en público.

21 Savage es un rapero, compositor y productor musical que nació en Londres, Inglaterra, pero se crió en Atlanta, Estados Unidos. Su verdadero nombre es Shéyaa Bin Abraham-Joseph.

Empezó su carrera musical en 2013 y alcanzó la fama en 2015 con su mixtape The Slaughter Tape. A lo largo de su trayectoria, lanzó varios álbumes exitosos, entre los que destacan Issa Album, I Am > I Was, Savage Mode junto a Metro Boomin, y más recientemente, American Dream en 2024.