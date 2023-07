La conductora radial Elizabeth Vernaci tuvo un ataque de furia al aire mientras estaba al mando de La Negra Pop por desperfectos técnicos en los auriculares. E revoleo de los auriculares y los insultos se hicieron tendencia en Twitter y este martes la conductora habló al respeto.

“En cada radio que trabajé siempre fui muy libre y esta no es la excepción y hago lo que se me canta el culo hasta que un día me digan que no lo haga más. Son los pros y contras de ser libre. Me encanta ejercer el poder de mi libertad: ya sea para tirar algo o para decir lo que se me canta el culo. En todas las radios lo pude hacer”.

"Entiendo que para algunos sea como 'ay que falta de respeto'. Bueno, cambiá de canal. Cuando uno tiene la libertad de hacer lo que quiere, corre un riesgo. Podés decidir no mirarlo, nadie te obliga, pero ahora… los boludos que titulan como titulan, déjense de joder… sean libres para todo, porque revolear cosas a veces me parece algo muy bueno.