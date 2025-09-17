Sube a escena El Descanso, una obra de tres mujeres en catarsis y emociones crudas

Un lugar fuera del tiempo. Un depósito de cuerpos inestables. Un eufemismo institucional para el encierro. Eso es “El Descanso”, la obra de Lala Brillos que este jueves a las 21 se presenta en Mística QTP, en Ricchieri 340, de Rosario.

“Ahí llegan tres mujeres. Una, con la ira a flor de piel. Otra que se convirtió en síntoma de un amor enfermo. Y una tercera que, entre glitter, plumas y tul, aprendió a ser invisible”, reza la sinopsis de la obra que en escena encarnan Romina Tamburello, Candela Farina y Gaby Bertazzo.

Tres monólogos. Tres explosiones. Una obra con textos filosos y sensibles de su autora y directora. El Descanso pone en escena a mujeres que no encajan, que no se callan, que no se adaptan. Sus cuerpos hacen catarsis en una clínica que ofrece contención química y silencio blanco.

Pero ellas traen palabra, memoria, humor ácido y emoción cruda.

"No se trata de locura". Se trata de aguante. De amor. De soledad. Y de esa dignidad que sobrevive incluso cuando nadie mira", postula Brillos.