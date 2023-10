Marcela Tauro se cruzó feo con Laura Ubfal al aire de Intrusos (América) y provocó un ida y vuelta incomodísimo. Fue cerca del final del programa cuando se vivió un momento tenso con gritos de por medio. La histórica panelista del ciclo amagó a retirarse. “Me molesta que me tomen de tonta”, lanzó. Luego se sentó y volvió a discutir.

Todo sería por un diferencias en la información sobre el cumpleaños de Indiana la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero. Que el dato lo traje yo, que hay que ser buena compañera, que la primicia es mía, que lo tuyo era falso. Toda una ensalada a los gritos.

Encima hubo diferentes versiones sobre el vínculo de la modelo y su hija por las que Ubfal y Tauro discutieron y se lanzaron feroces comentarios. “Es muy fuerte todo. Yo me retiro porque evidentemente escucho mal. Me molesta que me tomen de tonta. El otro día [Nicole] no fue…”, dijo Marcela Tauro y rápidamente se levantó del asiento y se dirigió hacia la salida. “Me parece que tenemos que ser buenos compañeros por empezar. Discúlpenme. Me parece que primero es la responsabilidad. Acá somos toda gente grande”, agregó.

En el revoleo cayó Marina Calabró otra periodista que hacía espectáculos y aparentemente había dicho que otra de las integrantes era mala compañera. Un desquicio total que no supo manejar Florencia de la V, conductora del programa.