Cristian “Pity” Álvarez anunció, este viernes, que vuelve al rudo con un disco nuevo y un recital el estadio de Vélez Sársfield.

“Basado en hechos reales”, nuevo álbum del ex Viejas Locas e Intoxicados será presentado el próximo 5 de diciembre. Por el momento, se desconoce si el músico de 53 años volverá a convocar a sus antiguos compañeros de banda o armará un nuevo grupo.

"Quiero decirles que por primera vez tenemos nuestro canal de Instagram, por acá vamos a dar todas las noticias oficiales. Segundo, quiero agradecerles a todos los que tienen páginas de nosotros -en referencia a Intoxicados y Viejas Locas- y tengo dos noticias muy lindas para dar", arrancó el Pity, antes de anunciar la presentación del nuevo disco en Vélez.

Las entradas aún no salieron a la venta y también se desconoce el precio de las mismas, aunque se espera que en las próximas horas se den a conocer las novedades por sus medios oficiales.