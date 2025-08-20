Cuando todavía crepitan los fuegos de la crítica que Roberto Pettinato lanzó contra el folclore argentino, el saxofonista reapareció de la mano de la banda rosarina Sístole para reversionar un clásico de Sumo, Los viejos vinagres.

El periodista y músico grabó una versión aggiornada, muy lograda por cierto, que está disponible en YouTube y Spotify.

El estreno llega justo cuando el nombre de Pettinato recorre todos los medios del país tras una declaración polémica por lo peyorativa sobre el folclore argentino que generaron un aluvión de críticas. Lejos de esconderse, Pettinato reversionó con actitud una canción que ya en los ’80 molestaba a más de uno. “Fue un gran placer y una responsabilidad enorme grabar este clásico con quien fue parte fundamental en su gestación original ”, comentaron desde la banda.