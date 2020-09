El actor y director teatral Pepé Cibrián decidió rematar este jueves 24 su colección de 400 anillos, ya que según sus palabras, decidió alivianarse y darle la oportunidad a esos tan preciados accesorios de vestir otras manos. Y alguna necesidad de efectivo, que también tendrá el hombre.

Con un anuncio en sus redes sociales, y un lanzamiento de la colección, Pepé espera además recaudar unos pesos, y lo hizo con un curioso anuncio: "Me voy a prostituir". En rigor, dijo: "En estos momentos uno tiene que estar más liviano de equipaje. Por eso, es que voy a vender parte de mí. Me voy a prostituir vendiendo anillos. Quiero que estén en otras manos y no que se queden para siempre en un cajón. Por eso voy a lanzar @coleccionpcibrian, para que todos tengan la oportunidad de darles una nueva vida. Pronto se comenzará a subir todo en @coleccionpcibrian . Los espero", invitó en un video subido a redes.

Los precios de esta bijou irán de 9.000 a 22.000 pesos, pero aclaró que no todas estarán a la venta ya que resguardará para él aquellas que contengan un valor sentimental invaluable. Como por ejemplo el que le regaló a su madre, Ana María Campoy. “Se lo regalé la noche de estreno de La importancia de llamarse Wilde, la última obra en la que trabajamos juntos", dijo.