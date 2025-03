Pedro Rosemblat, pareja de Lali Espósito, rompió el silencio y habló, este lunes, sobre los dichos de Eial Moldavsky sobre la artista pop.

"¿Por qué dejaste de seguir a Eial Moldavsky?", le consultó Rodrigo Bar, periodista de LAM."No sé si es un tema que requiera una explicación pública cual así declaración de ministro. Creo que hay que dejar pasar un poco de agua y que no se le pegue al que está en el piso y ya hablaré cuando corresponda", respondió la pareja de la cantante.

Luego, el movilero le consutló sobre el pedido de disculpas que hizo streamer en las redes, a lo que Rosemblat respondió: “Si entre un hecho y las disculpas pasa una semana, es decir, si vos las disculpas las hacés al día siguiente de que te funan en Twitter y no al día siguiente que te mandaste una cagada, la sensación que a mí me da, desde el prejuicio, es que lo que querés enmendar no es el error sino la puteada en Twitter. Hay que endurecer el cuero y saber que no pasa nada si te putean en Twitter, hay que bancársela”.

"Yo a Lali la amo. No solo que no la voy a exponer, sino que la voy a preservar y a cuidar todo lo que pueda y lo que esté a mi alcance. Es la mujer que amo. Va más allá del stream, las visualizaciones, los Me gusta y el aire", concluyó Pedro. Esto generó una gran repercusión en el piso de LAM, ya que todas las panelistas aplaudieron la actitud que tuvo Rosemblat en defender a Lali Espósito en medio de esta exposición.