“Solo canciones” se llama el espectáculo que el pianista Pablo Juárez sube al escenario del Teatro El Círculo este martes.

El músico rosarino desplegará su presente musical, que incluye ocho canciones de entre 24 elegidas, grabadas en un REC continuo donde su impronta se manifestó libre, profunda y sentida. Ahí están versiones de Spinetta y Cerati, de Chico Buarque, también de Thelonious Monk y Miles Davis, de John Lennon y otras canciones de los Beatles y Soundgarden. Producción que quedó registrada en el disco editado por el sello rosarino Blue Art. Todo eso, entremezclado con composiciones propias de Juárez.

Dijo Juárez sobre su nuevo disco de solo piano: “Sólo canciones nació en el Auditorio del Parque España, frente al río Paraná, en Rosario. Un piano Yamaha, cuatro horas, y la decisión de darle REC y dejar que la música apareciera sola. No hay arreglos, no hay planificación, sólo el instante, el momento, profundo, poderoso y único. Las canciones fueron llegando como luz de estrella, revelando un camino, un mapa, una porción por donde recorrer un vasto universo musical. Y volar. Este disco es un fragmento íntimo de ese universo: melodías que me han marcado, palabras que me acompañan, notas que buscan la verdad del momento y no la perfección”.

El recital está previsto para las 20.30 de este martes, en la sala de Mendoza y Laprida. Las entradas por boleterías cuestan $15.000, o bien se las puede comprar en ticketekhttps://www.ticketek.com.ar/pablo-juarez/teatro-el-circulo.