Octubre es el mes de Hallowwen y parece que Netflix tiene preparados varios platos fuertes para esta época: "El Cadaver", "La maldición de Bly Manor", "Nadie duerme en el bosque esta noche", "Cementerio de Animales" y la esperada remake de "It", son sólo algunas películas de terror que se suman a la grilla para ver.

Pero además de algunos títulos para asustarse, la plataforma de streaming pondrá a disposición varias películas para los fans de los clásicos, los cómics y la ciencia ficción: llegan Blade Runner 2049, Kick Ass, Bastardos sin Gloria, Batman: el caballero de la noche y todas las entregas de Rocky.

Acá va una lista completa de todos los títulos que se vienen:

Series

Emily en París (2/10/2020)

Alguien tiene que morir (16/10/2020)

Gambito de reina (23/10/2020)

Distanciamiento social (15/10/2020)

ALGUIEN TIENE QUE MORIR Tráiler Español (2020) Ester Expósito, Alejandro Speitzer

Somebody Feed Phil: Temporada 4 (30/10/2020)

La maldición de Bly Manor (9/10/2020)

The Alienist: El ángel de la oscuridad (22/10/2020)

Grand Army (16/10/2020)

Buenos días, Verônica (1/10/2020)

Hacia el lago (7/10/2020)

La universidad para sordos (9/10/2020)

Star Trek: Discovery: Temporada 3 (16/10/2020)

Star Trek: Discovery | Temporada 3 | Trailer Subtitulado | Trailer Comic Con de Nueva York

Song Exploder (2/10/2020)

Suburra: Sangre sobre Roma: Temporada 3 (30/10/2020)

Oktoberfest: Cerveza y sangre (1/10/2020)

Tú, yo y ella: Temporada 5 (22/10/2020)

Remodelaciones de ensueño (16/10/2020)

No necesitan presentación con David Letterman: Temporada 3 (21/10/2020)

La Revolución (16/10/2020)

La Revolución (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

En movimiento (23/10/2020)

Riverdale: Temporada 4 (9/10/2020)

How to Get Away With Murder: Temporada 6 (1/10/2020)

Flash: Temporada 6 (20/10/2020)

Arrow: Temporada 8 (27/10/2020)

El secreto bien guardado: Temporada 1 (1/10/2020)

Películas

El juicio de los 7 de Chicago (16/10/2020)

Rebeca (21/10/2020)

Más allá de la Luna (23/10/2020)

Amor de calendario (28/10/2020)

El Halloween de Hubie (7/10/2020)

Su casa (30/10/2020)

Menéndez: El día del Señor (30/10/2020)

El Halloween de Hubie (en ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Rapera a los 40 (9/10/2020)

Guía de una niñera para cazar monstruos (15/10/2020)

Ahí te encargo (2/10/2020)

Nadie duerme en el bosque esta noche (28/10/2020)

Bronx (30/10/2020)

DUNKERQUE - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

El vínculo (2/10/2020)

Creed: Corazón de campeón (23/10/2020)

Dunkerque (12/10/2020)

Apocalipsis Now: Redux (23/10/2020)

Palermo Hollywood (08/10/2020)

Blade Runner 2049 (1/10/2020)

Un lugar en silencio (2/10/2020)

IT - Official Teaser Trailer

IT (Eso) (18/10/2020)

Rocky (23/10/2020)

Rocky II, la revancha (23/10/2020)

Rocky III (23/10/2020)

Rocky IV (23/10/2020)

Rocky V (23/10/2020)

Rocky Balboa (23/10/2020)

Rocky Official Trailer #1 - Burgess Meredith Movie (1976) HD

Creed II: Defendiendo el legado (23/10/2020)

No me las toquen (28/10/2020)

Batman: El caballero de la noche (1/10/2020)

Bridget Jones: Al borde de la razón (23/10/2020)

El agente de C.I.P.O.L. (1/10/2020)

Cementerio de animales (1/10/2020)

Cementerio de animales 2 (1/10/2020)

Pet Sematary (1989) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Bastardos sin gloria (23/10/2020)

Carandiru (1/10/2020)

Alice Júnior (14/10/2020)

¿Cómo matar a un esposo muerto? (14/10/2020)

Cuestión de tiempo (23/10/2020)