A pesar de estar lejos de su ciudad, la artista rosarina Nicki Nicole no puede olvidar su show sinfónico en el Monumento a la Bandera. La cantante recuerda todos los días su presentación en el acto del Tricentenario y sueña con volver a encontrarse con el público local.

"Buen día. Tengo extrañitis, ¿y si volvemos?", afirmó Nicki, en una historia que subió a sus redes sociales este viernes, junto a una foto de su último espectáculo en Rosario.

En tanto, este jueves la rosarina envió diferentes audios a su grupo de difusión de Instagram recordando el show y adelantando que "se vienen cosas lindas".

"Quiero seguir agradeciendo a la gente de Rosario. Fue una tremenda locura el sinfónico. Sigo viendo videos y tomando dimensión de lo grande e histórico que fue. Era algo que yo quería que sucediera y sucedió en el momento perfecto", dijo la artista.