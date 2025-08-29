Netflix presentó, este jueves por la tarde, a las actrices que interpretarán a Moria Casán en la serie de ficción sobre su vida. Las encargadas de encarnar a la diva en diferentes momentos de su historia son: Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione.

“Si querés llorar, llorá, porque acá está el elenco de la serie de ficción de la vida de la One”, escribió Che Netflix junto al video.

La lengua karateka expresó su felicidad ante los nombres elegidos para interpretarla, destacando el rol de su hija: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes”.

Y agregó: “Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

La producción, realizada en Argentina, está escrita y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, productora liderada por Armando Bo.