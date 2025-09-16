El actor Robert Redford murió a los 89 años, este martes a la madrugada, en su residencia de Utah, Estados Unidos.

La noticia sobre el fallecimiento del carismático actor e impulsor del movimiento independiente de Sundance fue confirmada en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK y fue publicado por The New York Times.

En el texto detalló que el Redford falleció mientras dormía en las montañas a las afueras de Provo, pero no especificó la causa.

El actor actuó en grandes clásicos, como "Butch Cassidy y el niño" (1969), "El golpe" (1973) o "Todos los hombres del presidente" (1976). En 1980 ganó el Oscar como director por "Gente como uno" y en 2001 le otorgaron el premio honorífico por su trayectoria.

Activista medioambiental comprometido, Redford también luchó por la preservación del paisaje natural y los recursos de Utah.