El actor y humorista Salvador Maximino Ciliberto, más conocido como Toti Ciliberto, murió a los 63 años.

Según trascendió a la prensa, “Toti” habría sufrido una hemorragia interna seguida de un paro cardíaco, lo que habría terminado con su vida.

La triste noticia fue comunicada por su colega y amigo Larry De Clay a través de su cuenta de Instagram, donde expresó: "Esta tristeza es enorme. No tengo consuelo. Vuela alto hermano. Te vamos a extrañar toda la vida".

Hace unos meses había declarado su recuperación de las adicciones al alcohol y las drogas, y la forma en la que pudo bajar de peso luego de adentrarse en la religión cristiana.

“Hace poco me convertí, soy cristiano hace muy poco. Me parece que Dios me está utilizando a través del humor para acercar a mucha gente al cristianismo”.

En lo que respecta a su relación con las drogas, Toti Ciliberto fue autocrítico: “Me drogaba porque era un boludo, un boludo social. Primero era una cosa social y después era vital. Si fuera una cosa continua todo el tiempo no hay salida. También consumía alcohol. Fueron momentos complejos, estuve muy comprometido con el tema de la cocaína, es una adicción fuerte, fue muy difícil. En un momento pudo aparecer Dios en mi vida y me puedo dar una inyección importante de fe”.

Ciliberto, nacido el 25 de mayo de 1961, comenzó su carrera actoral en 1992 de la mano de Marcelo Tinelli en el programa Videomatch en decenas de sketch, convirtiéndose en la época más recordada de su trabajo.