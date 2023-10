Burt Young, el actor estadounidense que interpretó al personaje de Paulie Pennino en seis de las películas de "Rocky" protagonizadas por Sylvester Stallone, falleció a los 83 años, informó la prensa internacional.

Stallone rindió homenaje a su coprotagonista en Instagram: "Para mi querido amigo, Burt Young, fuiste un hombre y un artista increíble, el mundo y yo te extrañaremos mucho".

Young interpretó en seis películas de la saga "Rocky" a Paulie Pennino, el temperamental hermano de Adrian y futuro cuñado del protagonista, que le valió una nominación al Oscar como actor de reparto en 1976.

Young nació en Queens, Nueva York, de padres de ascendencia italiana. Abandonó la escuela cuando tenía 15 años para unirse a los Marines, donde sirvió de 1957 a 1959. Fue entrenado por Lee Strasberg en el Actors Studio.

El actor hizo su debut en la pantalla como barman en un episodio de "The Doctors" en 1969. Al año siguiente apareció en la pantalla grande en la película de terror "Carnival of Blood". Tuvo un pequeño papel como capó en "Nacido para ganar" (1971) de Ivan Passer, protagonizada por George Segal y Paula Prentiss y contó con un joven Robert De Niro, y apareció en la comedia criminal "The Gang That Couldn't Shoot Straight".

Pero su primer gran papel fue en "Chinatown", de Roman Polanski, como Curly, el pescador que contrató a JJ Gittes (Jack Nicholson).

En la década del `70 trabajó en numerosos filmes hasta que en 1976 hizo la película que cambió su destino como actor: "Rocky", dirigida por John G. Avildsen, con guion de Stallone y con Young como Paulie.

Escribió los guiones de la película para televisión de la CBS "Daddy, I Don't Like It Like This" y del filme "Uncle Joe Shannon", en la que interpretó al personaje principal.

También actuó en los filmes "Convoy", "Back to School", "Érase una vez en América" y "El Papa de Greenwich Village", "Última salida a Brooklyn" y "Mickey ojos azules", entre otras

Young apareció en series televisivas como "Cuentos de la cripta", "Columbo", "The Outer Limits", "Muñeca rusa" y "Walker, Texas Ranger". También participó en episodios de "Los Soprano" y "La ley y el orden".

Ayer, su hija Anne Morea Steingieser confirmó a la prensa internacional que falleció a los 83 años.