El actor y humorista Antonio Gasalla falleció a los 84 años, luego de atravesar un prolongado deterioro de salud. La semana pasada había recibido el alta médica tras diez días de internación por una neumonía severa, pero su estado seguía siendo delicado.

La noticia de su muerte generó un profundo impacto en el mundo del espectáculo, donde su legado como comediante y creador de personajes inolvidables marcó a generaciones.

El capocómico fue dado de alta hace una semana del Sanatorio Otamendi, de la Ciudad de Buenos Aires, pero regresó por una recaída en su salud y falleció en esa institución.

Fue el productor Carlos Rottemberg el que confirmó la triste noticia desde las redes sociales del Multiteatro: “La noticia del fallecimiento de Antonio Gasalla cierra una página del humor en nuestro país. Nuestras condolencias a su hermano Carlos y familia”.

Justamente fue su hermano Carlos el que hace pocos días mencionó que había empeorado la salud de Antonio ya que no podía ni siquiera caminar. “Quiero ser claro: tiene demencia senil. Es una enfermedad que va a seguir avanzando. Antonio no tiene conocimiento ninguno, no habla”, había detallado el hermano del humorista.

Nacido en 1941, Antonio Gasalla se destacó tanto en televisión como en teatro. Pan y circo, Gasalla y Corrientes, Gasalla for Export y Gasalla es el Maipo y El Maipo es Gasalla, fueron algunos de sus espectáculos.

En televisión se destacó con sus ciclos de humor y con su participación en el programa de Susana Giménez con el personaje de “La Abuela”.

Reconocido por el público y por sus colegas, Gasalla ganó su primer premio Martín Fierro en 1989 y se llevó la estatuilla de Oro en 1995. En 2023 le otorgaron el Martín Fierro a la Trayectoria, pero su estado de salud impidió que pudiera estar presente en la ceremonia.