Ricardo Mollo se convirtió en el cuarto eliminado de ¿Quién es la máscara? y sorprendió a Natalia Oreiro, su pareja hace más de 20 años y conductora del ciclo de Telefe. El líder de Divididos se presentó como T-Rex Saurio y cantó Contigo a la distancia, una balada que generó un clima muy emotivo en el programa.

Al momento de adivinar quién estaba debajo del disfraz, los investigadores tuvieron opiniones divididas. "Está ahí adentro Antonio Birabent", arriesgó Roberto Moldavsky. Mientras que para Wanda Nara, el participante en cuestión era Martín Bossi y para Lizy Tagliani, Benjamín Amadeo. Pero fue Karina La Princesita quien enseguida adivinó.

"Lo que digas no va a cambiar lo que ya pienso", advirtió la cantante tropical ante las falsas pistas que daba Mollo caracterizado como un dinosaurio. "Yo pienso que no soy la única que lo conoce muy bien", agregó con picardía. Y aseveró: "Ahí abajo está Ricardo Mollo, si no está él, abandono este programa. Tiene una voz inconfundible... ¡este vozarrón hermoso!".

Finalmente, el público decidió que "Saurio" quedara fuera de la competencia y Mollo se vio obligado a revelar su identidad. "¡No me pueden hacer esto! Obvio que me di cuenta cuanto empezaste a cantar. No me lo dijo ni la producción. Encima cantando esa canción", manifestó Oreiro al confirmar que su marido y padre de Atahualpa, su único hijo, estaba en su programa.

La conductora recordó los inicios de su historia de amor: "Cuando nosotros éramos amigos, obvio que a mí él me encantaba, pero éramos realmente amigos, charlábamos un montón… Pero, evidentemente, un día se dio cuenta de que yo estaba muerta con él y me deja en el buzón de casa un sobre con un CD, con esta canción: Contigo a la distancia. Y me morí de amor. Ahí empezó nuestra historia".

De esta manera, Mollo se sumó a la lista de eliminados del certamen. El primero fue el ex tenista Guillermo Coria, quien sorprendió al interpretar De música ligera, de Soda Stereo, como Willy la tortuga. "Ni en la ducha canto, me costó", reconoció. La artista plástica Marta Minujín fue la segunda figura en abandonar el ciclo y contó que aceptó la propuesta porque le parecía divertida. Y Ángela Leiva abandonó la competencia en el tercer programa tras interpretar Stoppable, de Sia.