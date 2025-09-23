Mercedes Borrell, cantante, guitarrista y compositora rosarina, presentará en vivo su segundo trabajo discográfico “Fauna” el sábado 4 de octubre a las 21 horas en el Teatro Lavardén. El show contará con una cuidada puesta en escena y la participación de más de diez músicos locales de primer nivel, bajo la dirección musical y arreglos de Lucas Querini.

“Fauna” es un disco que celebra la diversidad de géneros y colores musicales. En sus nueve canciones conviven el tango, la balada, el samba brasileño, el joropo venezolano, la chanson française y hasta una melodía con aires klezmer. Esta convivencia, lejos de ser dispersa, constituye una identidad que encuentra en la heterogeneidad su mayor fortaleza.

La propuesta de Borrell no se limita al plano sonoro. El espectáculo está pensado como una experiencia integral que combina música, palabra y movimiento en escena. La cantante busca que el público se sumerja en un viaje íntimo y a la vez expansivo, en el que cada tema se convierte en una historia con su propio paisaje sonoro y visual.

El repertorio alternará composiciones propias y prestadas, siempre bajo una interpretación madura y sensible. A lo largo del concierto se podrán escuchar ensambles de guitarras, cuartetos de maderas, quintetos de cuerdas y hasta la intimidad de un piano solo. Bandoneones, mandolinas y percusiones étnicas completan la paleta tímbrica que da vida al universo de “Fauna”.

Con más de veinte años de trayectoria, Mercedes Borrell ha compartido escenarios con figuras como Julieta Venegas, Abel Pintos, Divididos y Fabiana Cantilo, entre otros. Su estilo, enmarcado en el género canción, combina raíces latinoamericanas y rioplatenses con una mirada contemporánea. En 2014 lanzó su primer disco, “Como el resto de la gente”, compuesto íntegramente por canciones propias.

En esta nueva etapa, la artista reafirma su apuesta por la originalidad y la calidad interpretativa. “Fauna” no sólo busca enriquecer la escena musical rosarina, sino también consolidar la presencia de voces femeninas en los escenarios y abrir nuevos imaginarios en la canción popular.