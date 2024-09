Este sábado 14, a las 21, se presenta en el Teatro Municipal La Comedia (Mitre 958) Imprenteros de Lorena Vega y hnos, una pieza de teatro documental escrita y dirigida por la reconocida actriz, directora y dramaturga, declarada de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina.

Imprenteros revisita el lugar perdido por ella y sus dos hermanos: la imprenta del conurbano bonaerense argentino en la que se criaron rodeados de papeles, tintas y guillotinas, que les fue arrebatada y a la cual no pueden volver. Se trata de un recorrido autobiográfico, realizado con material de archivo familiar, donde conviven los protagonistas reales de la historia, Lorena, Sergio y Federico Vega, junto a un equipo de actrices y actores profesionales integrado por Julieta Brito, Vanesa Maja, Juan Pablo Garaventa, Christian García, encargados de recrear situaciones y recuerdos de la familia Vega.

Las localidades van desde los $5.000 a $16.000. Las personas jubiladas, docentes y estudiantes tienen un descuento de $3.000 en cualquier ubicación. Las entradas anticipadas ya están en venta en la boletería del teatro de martes a viernes de 10 a 18 h, los sábados de 10 a 13 h y los días de función desde dos horas antes del comienzo del espectáculo. También pueden adquirirse en 1000tickets.com.ar

Imprenteros es una obra multidisciplinar atravesada por la mirada de su directora, que crea desde una perspectiva de género, una visión acerca del universo del oficio gráfico. Es el retrato de una familia atravesada por la pertenencia a una clase social que resiste a las vicisitudes económicas de un país. Videos, fotos, relatos, movimientos y sonidos, reconstruyen los sucesos que llevaron a la imprenta a su desaparición.

Cuenta la creadora de esta pieza: “Mi abuelo gráfico, mi padre gráfico, mis hermanos gráficos. Todos crecimos entre resmas de papeles, olor a tinta y sonidos de máquinas. Hoy no puedo regresar a lo que queda de la imprenta de mi padre, y es entonces en el espacio escénico donde busco las formas de recorrerlo nuevamente. Y así, ir descubriendo los puentes tendidos entre un oficio y el otro. El de imprimir y el de actuar”.

La obra se estrenó en 2018 y desde entonces viene realizando temporada en diversos espacios culturales de Buenos Aires: Centro Cultural Rector Ricardo Rojas (septiembre a noviembre de 2018), Timbre 4 (abril a julio de 2019 y febrero a marzo de 2020), Teatro Metropolitan Sura (enero a abril de 2021), Centro cultural 25 de mayo (julio de 2022), Dumont 4040 (agosto de 2022) y Teatro El picadero (diciembre de 2022, febrero a agosto de 2023 y 2024).

Imprenteros participó en diversos festivales: Festival de Otoño del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de Madrid (2021), FIDAE de Uruguay (2022) y el Festival de Teatro de Rafaela (2022), entre otros. También ha recibido numerosas distinciones, entre los que se destacan: premio ACE a Mejor actriz de Teatro alternativo, Premio Teatro del mundo por dirección y fotografía (2019) y las nominaciones en el rubro dirección a los Premios Luisa Vehil (2021) y a los Premios Teatro XXI (2019).

En agosto de 2022 se publicó el libro homónimo, publicado por la editorial Documenta Escénicas, que incluye además del texto de la obra una serie de fotos realizadas por el artista César Capasso. Tanto la publicación como la obra han recibido la Declaratoria de Interés Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina en el año 2021. En abril de 2024 en el marco del BAFICI se estrenó la película documental homónima que da cuenta de cómo se lleva adelante la construcción del libro sobre la obra de teatro y la familia. Codirigida por Lorena Vega, junto al cineasta Gonzalo Zapico, el film cuenta con la producción de Ají Molido Films, Mecenazgo y el INCAA y fue reconocido con el premio del público y una mención especial del jurado en el BAFICI °25.

Presentación de libro

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Rosario, que tendrá lugar del 5 al 15 de septiembre en el Cultural Fontanarrosa, el sábado 14 de septiembre a las 16 h se presenta en la Sala 1ª del primer piso el libro Imprenteros, de Lorena Vega y Hnos de Ediciones DocumentA/Escénicas. Estarán presentes en la actividad Lorena Vega, Sergio Vega y Federico Vega, los tres autores, junto a César Capasso, autor de las fotografías que ilustran el libro.

Acerca del libro Camila Sosa Villada escribe en la contratapa: “Imprenteros es un libro devastador. Exactamente igual a la obra de teatro que tuve la fortuna de ver antes de la pandemia. No por terrible sino por alegre. Un libro alegre (o una obra de teatro alegre, bienvenido el límite impreciso) escrito con indecencia, como decía la Duras. ‘Mi misión es simple. Quiero lograr que te sientas única’, se lee en estas páginas y a partir de ahí todo es emocional. No sé nada sobre escribir, pero aprendí que no existen los libros completos, que los buenos libros como este, no tienen final. Y es en su naturaleza incompleta donde cabe el mundo y la eternidad. Pensé que me encontraría con la dramaturgia de Imprenteros, que es una pieza literaria inolvidable y muy extraña en sí misma. Sin embargo, me encontré con un libro que bien podría ser también una novela de iniciación escrita con maestría, un asunto de verbos que no detienen y recuerda a las máquinas que imprimen sin pausa día tras día. También es un libro sobre los padres, los hermanos, los amigos, las madres y el perdón. También un libro fotográfico y de poesía. Y es un elogio al arte de Lorena Vega y sus hermanos Sergio y Federico. Y una caricia al teatro. Me hizo pensar en que todo lugar es también un asunto de palabras y en cómo estas disputan los territorios; en lo imprescindibles que son las personas que saben hacer bien su trabajo, en la importancia de los oficios y sobre todo, en el arte de hacer libros, que nunca encontrará su justicia y está bien, porque la vida no es justa ni hermosa, parafraseando a Lorca. Si usted está en una librería leyendo esta contratapa, no dude en ir al mostrador, pagar y llevárselo. Le deseo leerlo con la misma emoción y ternura con que lo leí yo, porque todo libro feliz no se termina, continúa en el mar que llevamos en los ojos”.

Ficha técnica

Elenco: Lorena Vega, Sergio Vega, Federico Vega, Julieta Brito, Vanesa Maja, Juan Pablo Garaventa, Christian García

Escenografía: M. Celeste Etcheverry

Asistencia de escenografía y logística: Martina de Giorgio

Vestuario: Julieta Harca

Iluminación: Ricardo Sica

Fotografía y diseño gráfico: César Capasso

Diseño de logo: Horacio Petre

Diseño web: Javier Jacob

Sonido y música original: Andrés Buchbinder

Audiovisual: Gonzalo Zapico, Agustín Di Grazia, Franco Marenco, Andrés Buchbinder

Montaje en audiovisuales: Emi Castañeda

Colaboración en movimiento: Margarita Molfino

Asistencia y producción general: Fabiana Brandán y Santiago Kuster

Puesta en escena: Damiana Poggi y Lorena Vega

Dramaturgia y dirección: Lorena Vega

Precio de las entradas

Platea baja: $16.000

Palco alto: $16.000

Palco balcón: $16.000

Platea alta, filas 1 a 13: $13.000

Platea alta, filas 14 y 15: $5.000

Descuentos: Descuento de $3.000 en cualquier ubicación para jubilados, docentes y estudiantes.