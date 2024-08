La conductora de televisión, Lizy Tagliani, junto a su pareja, Sebastián Nebot, confirmaron este lunes que se convirtieron en padres de un niño, del que ya tienen la guarda y continúan a la espera de la adopción definitiva.

“Por supuesto no se puede hablar de la personita, ni datos ni su nombre, ni mucho menos su imagen por una cuestión de cuidar su identidad. Hay una cosa que me dijo la jueza, muy hermosa, y que me hizo entender mucho. Ellos no buscan hijos para padres, ellos buscan una familia para niños. Entonces es un proceso muy largo, pero que estamos muy contentos y muy emocionados, con una gran alegría. Estamos chochos, porque fue todo mágico”, indicó Lizy, en diálogo con Telefé Noticias.

"Desde hace un tiempo, con Sebas, estamos con los trámites de la adopción. Y finalmente, llegó el momento de la vinculación con una personita. Así que, si Dios quiere, tenemos muchas posibilidades de ser su familia", agregó la conductora de TV.